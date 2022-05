Volksbegehren gegen Versiegelung von Grünflächen beantragt

Die Volksinitiative "Rettet Hamburgs Gr├╝n - Klimaschutz jetzt" gegen die Bebauung weiterer Gr├╝nfl├Ąchen in der Hansestadt ist einen Schritt vorangekommen. Die Initiatoren beantragten nach eigenen Angaben zum Stichtag Sonntag (8. Mai) im Rathaus die Durchf├╝hrung eines Volksbegehrens im September. Vom 5. bis 25. September will die Initiative mindestens 80.000 Unterschriften gegen die Versiegelung von Hamburger Gr├╝nfl├Ąchen von mehr als einem Hektar Gr├Â├če sammeln.

F├╝r einen Erfolg des Volksbegehrens sind nach Senatsangaben 65.835 g├╝ltige Unterschriften von Hamburger B├╝rgern n├Âtig - ein Zwanzigstel der Wahlberechtigten bei der letzten B├╝rgerschaftswahl. Werde diese Zahl erreicht, komme es zum Volksentscheid - dies strebe die Volksinitiative an, sagte Michael Heering von der Volksinitiative am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Denkbar sei diese Abstimmung an der Wahlurne dann entweder zur Europawahl 2024 oder zur n├Ąchsten B├╝rgerschaftswahl 2025.