A7-Asphaltierung: Behinderungen bis 23. Mai

Auf rund 44.000 Quadratmetern zwischen dem S├╝dportal des Stellinger L├Ąrmschutztunnels und der Anschlussstelle Volkspark soll Fl├╝sterasphalt eingebaut werden. Die Vorarbeiten zur Baustelleneinrichtung begannen am Freitagabend. Von 21.00 Uhr bis Samstag 9.00 Uhr, war die Fahrbahn in Richtung Hannover komplett gesperrt.

Am Samstag wurden dann tags├╝ber wieder zwei Spuren in Richtung S├╝den (Hannover) und wie gewohnt drei in Richtung Norden (Flensburg) zur Verf├╝gung gestellt, wie die Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit werde auch auf die Besucher des HSV-Heimspiels gegen Hannover 96 im Volksparkstadion R├╝cksicht genommen. Nach weiteren Sperrungen ab Samstagabend m├╝ssen sich die Autofahrer von Montag an zwischen Volkspark und dem Dreieck Nordwest mit zwei Fahrstreifen je Richtung begn├╝gen. Bis zum 23. Mai soll es wechselnde Verkehrsf├╝hrungen und Einschr├Ąnkungen geben.