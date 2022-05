HSV gewinnt gegen Hannover und rückt auf Platz zwei vor

Der Hamburger SV darf weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hoffen. Die Norddeutschen gewannen am Samstag ihr Heimspiel in der 2. Liga gegen Hannover 96 mit 2:1 (2:1) und rückten zumindest bis Sonntagnachmittag auf den zweiten Tabellenplatz vor. Dann könnte Werder Bremen mit einem Sieg bei Erzgebirge Aue den HSV auf den Relegationsrang verdrängen.