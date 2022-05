Senat: 426 Ausländer im Jahr 2021 abgeschoben

Aus Hamburg sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Senats 426 Menschen abgeschoben worden. 148 von ihnen seien im Rahmen des Dublin-Abkommens in andere europ├Ąische L├Ąnder gebracht worden, die f├╝r Asylantr├Ąge der Betroffenen zust├Ąndig waren. Das teilte der Senat auf eine Anfrage der AfD-B├╝rgerschaftsfraktion mit, ohne Vergleichszahlen zu nennen. Aus fr├╝heren Angaben ergibt sich, dass im Corona-Jahr 2020 nur 226 Ausl├Ąnder abgeschoben wurden, 89 von ihnen in andere europ├Ąische L├Ąnder.

Wie der Senat weiter mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 17 ausreisepflichtige Personen in der Abschiebeeinrichtung Gl├╝ckstadt untergebracht. Die gemeinsame Haftanstalt der L├Ąnder Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist seit August 2021 in Betrieb. Hamburg beteiligt sich j├Ąhrlich mit sechs Millionen Euro an den Betriebskosten. Daf├╝r stehen der Hansestadt 20 Haftpl├Ątze zur Verf├╝gung.