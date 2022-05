Halbfinale: HSV-Panthers unterliegen Stuttgart

Den HSV-Panthers droht das Aus im Halbfinale um die deutsche Futsal-Meisterschaft. Im Hinspiel am Samstag in der CU Arena unterlagen die Hanseaten dem Favoriten Stuttgarter FC mit 2:4 (2:2). Im Rückspiel in einer Woche müssen die Panthers nun mit drei Toren Unterschied gewinnen, um das Endspiel zu erreichen.