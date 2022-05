Stadt Hamburg sperrt schadstoffbelastete Liegewiese

Die Stadt Hamburg hat eine Liegewiese am Tatenberger Deich an der Dove-Elbe wegen Belastung mit verschiedenen giftigen Schadstoffen gesperrt. Das Spülgut, mit dem die Fläche vor mehr als 50 Jahren aufgefüllt wurde, sei "flächig belastet, wobei Arsen, Schwermetalle und Benzo(a)pyren die maßgeblichen Belastungen darstellen", teilte das Bezirksamt Bergedorf am Montag mit. "Aus den Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass mit zunehmender Tiefe die Schadstoffbelastung auf der Liegewiese des Tatenberger Deichs zunimmt." Bis zu einer dauerhaften Einzäunung werde die Liegewiese per Absperrband markiert. Bis wann die Fläche saniert werden soll, wurde nicht mitgeteilt.