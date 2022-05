Am Stintfang wird wieder Hamburger Wein angebaut

Die Umbauarbeiten an den St. Pauli-Landungsbr├╝cken sind abgeschlossen, die Stuttgarter Weinreben kehren an den einzigen Weinberg der Hansestadt zur├╝ck. "Ich freue mich ├╝ber die Wiederer├Âffnung, die wir mit tatkr├Ąftiger Unterst├╝tzung der Stuttgarter Freunde m├Âglich gemacht haben", sagte Hamburgs B├╝rgerschaftspr├Ąsidentin Carola Veit am Montag. Am Donnerstag (11.00 Uhr) will sie gemeinsam dem Stuttgarter B├╝rgermeister Thomas Fuhrmann, Winzermeister Fritz Currle und f├╝nf ehrenamtlichen Stintfang-Winzern neue Rebst├Âcke einpflanzen.