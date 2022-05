Vergewaltigungs-Prozess von 15-Jähriger ohne Öffentlichkeit

Der Prozess um die gemeinschaftliche Vergewaltigung einer 15-J√§hrigen im Hamburger Stadtpark findet unter Ausschluss der √Ėffentlichkeit statt. Zum Auftakt des Verfahrens gegen elf junge M√§nner fasste die Jugendkammer am Landgericht Hamburg am Dienstag einen entsprechenden Beschluss. Die Intim- und Sexualsph√§re der jugendlichen Nebenkl√§gerin, aber auch der Angeklagten m√ľsse gesch√ľtzt werden, sagte die Vorsitzende Richterin Anne Meyer-G√∂ring zur Begr√ľndung. Die Zuschauer mussten den Gerichtssaal vor Verlesung der Anklage verlassen.

Die 15-J√§hrige hatte den Angaben zufolge am 19. September 2020 eine Party auf der Festwiese des Stadtparks besucht. Stark alkoholisiert sei sie am sp√§ten Abend auf einen der Angeklagten getroffen. Er habe sie in ein Geb√ľsch gef√ľhrt. Dort seien drei weitere Angeklagte hinzugekommen. Die M√§nner h√§tten die Jugendliche teilweise unter Anwendung von Gewalt missbraucht. Danach sei die 15-J√§hrige noch zweimal in ein Geb√ľsch gef√ľhrt und jeweils von anderen Angeklagten vergewaltigt worden.