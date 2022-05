Mehr als jeder Dritte in Hamburg hat Migrationshintergrund

Mehr als ein Drittel der Menschen in Hamburg hat einen Migrationshintergrund. Ende 2021 hatten 710.579 Einwohnerinnen und Einwohner auslĂ€ndische Wurzeln. Das entspricht 37,4 Prozent der Bevölkerung in der Hansestadt, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Im Vorjahresvergleich entspreche dies einem Anstieg um 0,7 Prozentpunkte, verglichen mit 2013 sind es 6,6 Prozentpunkte mehr. Die meisten Hamburgerinnen und Hamburger mit Migrationshintergrund, nĂ€mlich 95.007, haben laut Statistikamt tĂŒrkische Wurzeln, dahinter rangieren die BezugslĂ€nder Polen (73.444) und Afghanistan (51.006).