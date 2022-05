Köhlbrandbrücke: Sperrung von Freitag bis Montag

Die K├Âhlbrandbr├╝cke, die im Hamburger S├╝den Wilhelmsburg mit der Autobahn verbindet, soll am kommenden Wochenende gesperrt werden. Grund f├╝r die von Freitag, 22.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, dauernde Sperrung sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, wie die Hamburger Port Authority (HPA) am Dienstag mitteilte. Unter anderem werden die Spurrillen und die Fahrbahnmarkierung erneuert. Eine Umleitung ist eingerichtet: Autofahrer in Richtung Westen folgen der Beschilderung U30, in Richtung Osten der U40.