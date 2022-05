Findet also demnächst ein dreimonatiges Punk-Festival auf Deutschlands beliebtester Urlaubsinsel statt? Auch wenn dies sicherlich der Wunsch von so manchem Punkrock-Liebhaber sein dürfte, wird schnell klar, dass es sich um einen Scherz handelt.

"Chaostage" sind eine Satire-Aktion

Zwar können Reiselustige in Deutschland ab dem 1. Juni mit dem 9-Euro-Monatsticket für kleines Geld im Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse fahren – und damit ist es theoretisch auch für fast jeden möglich, zum Beispiel von Hamburg aus nach Sylt zu fahren.

Doch in dem Facebook-Event heißt es: "Diese Veranstaltung ist reine Satire und stellt keinerlei Aufruf dar nach Sylt zu reisen." Die "Chaostage" schließen sich vielmehr an eine Reihe von Witzen an, die Nutzer auf Twitter über die Befürchtungen der Insulaner machen, dass Sylt im Sommer überfüllt sein könnte.