VHS erhält 1,2 Millionen Euro für Digitalisierung

Mit einer neuen Strategie will die Hamburger Volkshochschule (VHS) auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren. Vier Trends stehen dabei im Fokus: Die Digitalisierung, der demografische Wandel, das Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft sowie die politische Weiterbildung. "Bildung ist wichtig, sie befĂ€higt Menschen zu einer eigenverantwortlichen LebensfĂŒhrung, sie eröffnet vielfĂ€ltige Möglichkeiten zur sozialen, politischen und wirtschaftlichen Teilhabe in einer Welt des Wandels", sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag in Hamburg.