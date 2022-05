Schlagermove, CSD und Harley Days können in Hamburg starten

"Hossa"!: Beim Hamburger Schlagermove darf am 1. und 2. Juli auf der Reeperbahn wieder geschunkelt und gefeiert werden. Auch die Harley Days und der Christopher Street Day d├╝rfen in diesem Jahr wieder stattfinden. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Gro├čevents wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, k├Ânnen in diesem Jahr wieder Tausende bei diesen Festen durch die Hamburger Stra├čen ziehen. Das hat der Cityausschuss der Bezirksversammlung Mitte am Dienstagabend beschlossen.