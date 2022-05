Kleidungsstücke an der Alster lösen Suchaktion aus

Kleidungsst├╝cke an der Alster l├Âsen Suchaktion aus

Verlassene Kleidungsst├╝cke haben eine gro├če Suchaktion an der Alster ausgel├Âst. Wie die Polizei mitteilte, gingen die Einsatzkr├Ąfte am Dienstagabend davon aus, dass die Kleidungsst├╝cke Jugendlichen geh├Ârten. Nach diesen sei dann unter anderem mit Tauchern und zwei Hubschraubern gesucht worden, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Bei Einbruch der Dunkelheit beendete die Polizei den Einsatz ohne Ergebnisse. Fortgesetzt werden solle die Suche nur, wenn eine Vermisstenanzeige vorliege, sagte der Sprecher.