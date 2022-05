Hamburg Rolf Zuckowski: Kinder brauchen Zutrauen zu sich selbst Von dpa 11.05.2022 - 07:28 Uhr Lesedauer: 1 Min. Rolf Zuckowski vor rund 1000 Kindern ein Konzert. (Quelle: Ulrich Perrey/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Kinderliedermacher Rolf Zuckowski ("Ich schaff' das schon!") hat klare Vorstellungen von Erziehung. "Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man Kindern ein gesundes Selbstvertrauen vermittelt, ohne dass sie ├╝berheblich werden gegen├╝ber anderen", sagte Zuckowski der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Junge Menschen m├╝ssten lernen, an sich selbst zu glauben, ohne sich besser zu f├╝hlen als andere. Dabei spiele das Verhalten der Erwachsenen die zentrale Rolle. "Kinder brauchen in ihren Eltern glaubw├╝rdige Vorbilder. Die d├╝rfen von ihrem Nachwuchs deshalb nicht Dinge verlangen, die sie selbst gar nicht leben, etwa in Hinsicht auf Essen, Genussmittel und Umgangsformen", sagte der dreifache Vater und f├╝nffache Gro├čvater.

Dar├╝ber hinaus sollten Eltern mit Hilfe von P├Ądagogen in Kita und Grundschule darauf achten, dass ihr Nachwuchs sich entwickeln k├Ânne. "Wo kann ich diesem Kind ├╝ber Rechnen, Schreiben und Lesen T├╝ren ├Âffnen zur Entfaltung hinaus. Das kann Sport sein, Musik, auch Bildende Kunst, dieses Ziel sollte man verfolgen", meinte Zuckowski.

Seine Horrorvision von missgl├╝ckter Erziehung: "Das Allerschlimmste ist, wenn man sich selbst nicht im Griff hat in schwierigen Situationen, die es ja nun mal gibt, und Gewalt in die Familie einzieht", sagte der K├╝nstler. Denn diese Gewalt hinterlasse in Kindern Spuren. Es gebe in Deutschland jedes Jahr viele von ihnen, die durch Gewalt in der Familie sterben.