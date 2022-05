Ex-Profi van der Vaart über HSV: "Das ist echt unglaublich"

Der fr├╝here Weltklassespieler Rafael van der Vaart ist beeindruckt von der Aufholjagd seines Ex-Vereins Hamburger SV. "Ich h├Ątte, wie sicherlich viele, nie daran geglaubt, dass Hamburg noch mal so einen Schlussspurt am Ende der Saison hinlegt. Das ist echt unglaublich", sagte der 39-j├Ąhrige Niederl├Ąnder der "Bild"-Zeitung (Mittwoch), der f├╝r den HSV 199 Spiele absolviert und 66 Tore erzielt hatte. "Alle hatten das Team schon aufgegeben", meinte van der Vaart, "nur der HSV selbst nicht."

Der als Trainer des d├Ąnischen Zweitligisten Esbjerg FB t├Ątige WM-Zweite von 2010 sieht den HSV im letzten Saisonspiel der 2. Fu├čball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) bei Hansa Rostock in einer starken Position: "Die Jungs sind im Flow. Sie haben gar keinen Grund, nerv├Âs zu werden. Die Mannschaft kann total positiv in die Partie bei Hansa gehen. Sie haben nur zu gewinnen, k├Ânnen ihre Aufholjagd vergolden."