95-jährige Hamburgerin überführt Trickbetrüger

Trickbetr├╝ger haben versucht, einer 95-J├Ąhrigen in Blankenese ihr Erspartes abzunehmen - doch die Frau ├╝berlistete sie. Die T├Ąter riefen laut Polizeiberichten vom Mittwoch am Dienstagvormittag bei der Frau an und gaben sich als Polizist und Staatsanwalt aus. Sie behaupteten demnach, der Sohn der Frau habe einen t├Âdlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich in Haft, die gegen eine Kaution von 30.000 Euro abgewendet werden k├Ânne.