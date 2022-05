Gutschein-Aktion: 17.200 neue Mitglieder in Sportvereinen

Auf diesem Weg hat der Verein Sportspa├č 1885 Mitglieder gewonnen. Es folgen der Altonaer Turnverband von 1845 (1666), der ETV (1656), die HT 16 (837) und die TSG Bergedorf (742). Von Donnerstag an will der Senat weitere 2500 Gutscheine anbieten. Diese k├Ânnen ├╝ber activecity.hamburg.de heruntergeladen werden.

"Corona hat uns in die soziale Distanz, in die Isolation getrieben. Nach dem Ende der Beschr├Ąnkungen brauchen wir jetzt wieder mehr Begegnung, Gemeinschaft, Zusammenhalt - daf├╝r brauchen wir den Sport und die Vereine unserer Stadt", sagte Grote. Die Hansestadt will in K├╝rze eine zus├Ątzliche Mitgliederkampagne f├╝r mehr M├Ądchen und Frauen im Sport starten. Hierf├╝r st├╝nden weitere 500.000 Euro bereit, informierte der Senat. Von 497.900 Mitgliedern in Sportvereinen der Hansestadt sind nur 34,2 Prozent weiblich.