Schreck für HSV: Suhonen im Training verletzt

Der Hamburger SV bangt vor dem Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Anssi Suhonen. Der Finne verletzte sich am Mittwoch im Training am Sprunggelenk. Ob er am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel beim FC Hansa Rostock spielen kann, war zunächst unklar. Auch die beiden möglichen Relegationsspiele am 19. und 23. Mai gegen den Bundesliga-16. könnte das Talent verpassen. Laut Verein soll erst am Donnerstag entschieden werden, wie es mit Suhonen weitergeht.