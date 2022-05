Prozess gegen mutmaßlichen Islamisten: Anschlag geplant

Wegen eines mutma├člich geplanten Terroranschlags im Raum Hamburg beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) ein Prozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 21 Jahre alten Angeklagten vor, eine schwere staatsgef├Ąhrdende Gewalttat geplant zu haben. Au├čerdem soll er gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Waffengesetz versto├čen haben. Der Deutsch-Marokkaner habe sich im Sinne der islamistischen Ideologie von Al-Kaida radikalisiert. Der Anschlag sollte in der Zeit um den 20. Jahrestag der Anschl├Ąge vom 11. September 2001 ver├╝bt werden.

Der Angeklagte habe einen Sprengsatz nach dem Vorbild des Anschlags auf den Boston-Marathon vom 15. April 2013 bauen wollen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft kaufte er gr├Â├čere Mengen an Chemikalien sowie mehrere Hundert Schrauben und Muttern. Zudem soll der Angeklagte versucht haben, im Darknet eine Makarow-Pistole mit 50 Schuss Munition und eine Handgranate zu kaufen. Dabei geriet er an einen verdeckt agierenden Polizeibeamten. Bei der vereinbarten ├ťbergabe der Waffen am 26. August 2021 in Hamburg wurde der junge Mann festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.