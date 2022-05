Hamburgs einziger Weinberg: Stintfang wird wieder bepflanzt

Am Donnerstag (11.00 Uhr) will Hamburgs B├╝rgerschaftspr├Ąsidentin Carola Veit den Stintfang, der vor drei Jahren einer Baustelle an den St. Pauli-Landungsbr├╝cken weichen musste, wieder zum Leben erwecken. "Einst war er der n├Ârdlichste Weinberg der Republik, heute ist der Weinberg am Stintfang zu einer echten Hamburger Ber├╝hmtheit geworden" sagte Veit im Vorfeld.