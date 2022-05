Die Polizei Hamburg bittet die Öffentlichkeit bei einer nationalen Fahndung um Mithilfe. Gesucht wird eine Frau, die in einem neuwertigen Audi zu schnell auf der A24 fuhr.

Das Auto, dessen Wert die Polizei mit rund 90.000 Euro angibt, war kurz zuvor in Hamburg-Billstedt gestohlen worden. Der Besitzer hatte den Audi am Abend abgestellt, am nächsten Morgen war er weg.