Am Stintfang wird wieder Wein angebaut

Am einzigen Weinberg Hamburgs, der vor drei Jahren Umbauarbeiten an den St.-Pauli-Landungsbr├╝cken weichen musste, sollen schon bald wieder Rebst├Âcke bl├╝hen. "Wir freuen uns, dass der Weinberg am Stintfang wieder bepflanzt werden kann. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist dieser Wein so hoch im Norden etwas Besonderes", sagte Hamburgs B├╝rgerschaftspr├Ąsidentin Carola Veit (SPD), die am Donnerstag den ersten Rebstock oberhalb des Hafens pflanzte. Unterst├╝tzt wurde Veit dabei vom Stuttgarter B├╝rgermeister Thomas Fuhrmann, Winzermeister Fritz Currle und f├╝nf ehrenamtlichen Stintfang-Winzern. Drei Jahre soll es nun dauern, bis die 99 Rebst├Âcke, ein Geschenk der Stadt Stuttgart, ertragreich sind.