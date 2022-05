Hamburg WindEnergy erstmals mit Fachkonferenz zu Wasserstoff Von dpa 12.05.2022 - 16:29 Uhr Lesedauer: 1 Min. Windkraftanlagen verschiedener Hersteller drehen sich in einem Windpark. (Quelle: Jens B├╝ttner/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Die Weltleitmesse WindEnergy in Hamburg wird in diesem Jahr erstmals mit einer Fachkonferenz zu Wasserstoff verkn├╝pft. "Mit den fortschreitenden Klimaschutzbem├╝hungen r├╝ckt gr├╝ner Wasserstoff als kohlenstofffreier Energietr├Ąger in den Mittelpunkt", sagte der Chef der Hamburger Messegesellschaft, Bernd Aufderheide, am Donnerstag. Viele Regierungen und Entscheidungstr├Ąger planten den Aufbau entsprechender Infrastrukturen. "Ihr Ziel ist es, Wasserstoff in alle Industriezweige zu integrieren und wettbewerbsf├Ąhig zu machen", sagte Aufderheide weiter. "Die H2Expo ist als internationales Treffen zur Erzeugung, Verteilung und Nutzung von gr├╝nem Wasserstoff eine vielversprechende Plattform f├╝r die gesamte Industrie."

Der Chef des europ├Ąischen Windkraftverbandes WindEurope, Giles Dickson, betonte die Bedeutung von Wasserstoff im klimaneutralen Energiemix. "Es gibt so viele Dinge in unserem Energiesystem, im Verkehr, beim Heizen und in industriellen Prozessen, die wir direkt elektrifizieren k├Ânnen. Und wo immer wir etwas direkt elektrifizieren k├Ânnen, m├╝ssen wir das tun", sagte Dickson. "Aber wir k├Ânnen nicht alles direkt elektrifizieren." Dort komme Wasserstoff ins Spiel, "f├╝r Teile der Schwerindustrie, f├╝r Teile des Schwerlastverkehrs, die wir durch Wasserstoff dekarbonisieren m├╝ssen".