Mehrere Kinder in Hallenbad verletzt: Reizgas als Ursache?

Mehrere Menschen sind am Donnerstag in einem Hallenbad in Hamburg laut Polizei vermutlich mit Reizgas bespr├╝ht worden. F├╝nf Kinder mussten wegen Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. Inzwischen seien alle Betroffenen aber wieder zu Hause. Wer f├╝r den Vorfall am Nachmittag im Hallenbad Inselpark in Hamburg-Wilhelmsburg verantwortlich ist, war dem Sprecher zufolge nicht bekannt. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" ├╝ber den Vorfall berichtet.