HSV Hamburg feiert 28:24-Sieg in Göppingen

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg bleiben auch nach dem geschafften Ligaverbleib auf Erfolgskurs. Am Donnerstag feierten die Hanseaten einen hochverdienten 28:24 (13:10)-Sieg bei Frisch Auf Göppingen, zu dem Casper Mortensen zehn Treffer beisteuerte. Bester Werfer der enttĂ€uschenden Gastgeber war Janus Dadi Smarason mit fĂŒnf Toren.

Auch ohne die verletzten Leif Tissier, Finn Wullenweber und Asat Waliullin fanden die Hamburger gut in die Partie. Erst in der neunten Minute kam Frisch Auf erstmals auf die Anzeigetafel. Der HSVH spielte aber munter weiter: Thies Bergemann mit einem schönen Heber von Rechtsaußen, Philipp Bauer vom Kreis und Mortensen per Siebenmeter erhöhten auf 10:4 (20.).