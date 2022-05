Warnstreik der pädagogischen Mitarbeiter

Hamburg Warnstreik der p├Ądagogischen Mitarbeiter Von dpa 13.05.2022 - 01:13 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Kind spielt in einer Kita. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration/dpa-bilder)

Wegen des Warnstreiks der Kita-Mitarbeiter in Hamburg bleiben am Freitag viele Einrichtungen geschlossen oder bieten nur eine Notbetreuung an. Wenige Tage vor der n├Ąchsten Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern hat die Gewerkschaft Verdi auch in der Hansestadt zu Warnstreiks aufgerufen. Verdi geht davon aus, dass mehr als 2000 Besch├Ąftigte dem Aufruf folgen und an der Demonstration am G├Ąnsemarkt (9.00 Uhr) teilnehmen werden.

Neben den Fachkr├Ąften aus den Kitas sind auch sozialp├Ądagogische Mitarbeiter am Universit├Ątsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), den Asklepios-Kliniken und in der Behindertenhilfe die Arbeit aufgerufen, ihre Arbeit kurzzeitig niederlegen. In den Solidarit├Ątsstreik k├Ânnten auch ├╝brige Angestellte der Elbkinderg├Ąrten, also beispielsweise aus der Verwaltung, der Essensversorgung und der Reinigung, treten.