Köhlbrandbrücke und A7 in Nordrichtung am Wochenende gesperrt

Die Hamburger K├Âhlbrandbr├╝cke und die Autobahn 7 in Richtung Flensburg/Kiel werden am Wochenende f├╝r Bau- und Wartungsarbeiten gesperrt. Wegen des Einbaus von Fl├╝sterasphalt auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Stellingen m├╝ssen Autofahrer von Freitagabend 21.00 Uhr bis Sonntagmorgen 6.00 Uhr eine Umleitung fahren. Am Sonntag kann der Verkehr tags├╝ber wieder flie├čen, bis am Abend um 21.00 Uhr eine Vollsperrung der A7 in beide Richtungen beginnt. Ab 5.00 Uhr am Montagmorgen sollen je zwei Fahrspuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und S├╝den (Hannover) freigegeben werden.