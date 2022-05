Uraufführung von "Revolution" in Hamburg

Urauff├╝hrung von "Revolution" in Hamburg

Der tschechische Regisseur Du┼ían David Pa┼Ö├şzek bringt am Freitag (19.30 Uhr) am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg die B├╝hnenadaption des Romans "Revolution" zur Urauff├╝hrung. Das Buch "Revolution" des belarussischen Autors Viktor Martinowitsch erz├Ąhlt die Geschichte des Moskauer Architektur-Dozenten Michail German, der sich f├╝r das Versprechen eines zweifelhaften beruflichen Aufstieges von einem Geheimbund f├╝r zunehmend heikle Auftr├Ąge einspannen l├Ąsst - und seine Freundin aufgibt.