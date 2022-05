Mann sticht Zuhälter seiner Freundin nieder: Urteil erwartet

Der Prozess gegen einen Mann, der den Zuhälter seiner Freundin aus Frust ums Geld niedergestochen haben soll, steht vor seinem Abschluss. Am Freitag (14.00 Uhr) soll vor dem Landgericht Hamburg das Urteil gegen den 21-Jährigen gesprochen werden. Der junge Rumäne muss sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll im Oktober 2021 einen Bordellbesitzer erst mit Wucht in den Rücken und wenig später noch in den Kopf gestochen haben. Der Mann wurde lebensgefährlich an der Lunge verletzt und trug eine sechs Zentimeter große Schnittwunde in der linken Gesichtshälfte davon.