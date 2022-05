Unbekannter sticht im Karoviertel auf Mann ein und flüchtet

Im Hamburger Karoviertel hat ein bislang unbekannter T├Ąter einen 32 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt und ist anschlie├čend gefl├╝chtet. Trotz einer Gro├čfahndung sei der oder die Verd├Ąchtige bislang nicht gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag in Hamburg. Warum der Unbekannte am Donnerstagabend auf dem Gehweg vor einem Hauseingang auf St. Pauli auf den Mann eingestochen hat, war zun├Ąchst unklar. Der Gesch├Ądigte konnte noch nicht vernommen werden, wie die Sprecherin weiter sagte. Der Mann sei durch die Messerstiche in den Bauch schwer verletzt worden und werde intensivmedizinisch behandelt. Eine Gefahr f├╝r Dritte bestehe nicht.