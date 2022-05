Industrie trotz Wachstum 2021 noch unter Vor-Corona-Niveau

Die Konjunkturerholung hat Hamburgs Industrie 2021 kr├Ąftig wachsen lassen. Allerdings konnte das Niveau vor der Corona-Pandemie noch nicht erreicht werden, wie das Statistikamt Nord am Freitag berichtete. Unter dem Strich erwirtschafteten die gr├Â├čeren Industriebetriebe 96,7 Milliarden Euro Umsatz. Das waren 17,7 Prozent mehr als 2020, aber immer noch 7,3 Prozent weniger als 2019. Ein wichtiger Antreiber f├╝r das Umsatzplus waren zudem die explodierenden Energiepreise: Ohne Ber├╝cksichtigung der Mineral├Âlverarbeitung, der in Hamburg mit Abstand umsatzst├Ąrksten Branche, w├Ąren die Industrieums├Ątze im Jahr 2021 um knapp zehn Prozent gestiegen.

Der Chef des Industrieverbands Hamburg (IVH), Matthias Boxberger, sprach zwar von "erfreulichen Zahlen", wies aber darauf hin, dass die Schwierigkeiten f├╝r die Unternehmen nochmals gewachsen seien. So sei das Auftragspolster in der Industrie aktuell "das erste Mal seit Mai 2020 wieder gesunken". Als gro├če Herausforderungen nannte er die enormen Steigerungen der Energie- und Kraftstoffpreise sowie die Unsicherheit wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. "Viele Unternehmen sehen sich durch Lieferausf├Ąlle, Produktionsst├Ârungen sowie die weitere Verteuerung von Energie, Rohstoffen und Materialien zur├╝ckgeworfen", sagte Boxberger. "Die zuvor f├╝r 2022 erhoffte R├╝ckkehr der Industrie zum Gesch├Ąftsniveau von vor der Corona-Pandemie r├╝ckt damit in weite Ferne."