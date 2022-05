69-Jähriger tot in eigener Wohnung gefunden

In Hamburg ist ein 69 Jahre alter Mann im Stadtteil Borgfelde mutma├člich gewaltsam ums Leben gekommen. Ein nahe stehender 41-J├Ąhriger habe den Toten in dessen Wohnung am Donnerstagabend gefunden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag in Hamburg sagte. Die bisherigen Erkenntnisse deuteten "nicht auf einen nat├╝rlichen Tod hin", sagte sie weiter.