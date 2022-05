BKA: Luxusjacht "Luna" in Hamburg festgesetzt

Einen Monat nach der "Dilbar" haben die deutschen Beh├Ârden mit der "Luna" eine weitere Luxusjacht auf Basis der EU-Sanktionen gegen Russland festgesetzt. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe die tats├Ąchlichen Eigentumsverh├Ąltnisse der Jacht ermittelt, der Eigner befinde sich seit dem 8. April auf der Sanktionsliste der Europ├Ąischen Union, teilte ein BKA-Sprecher am Freitag auf Anfrage mit. Einen Namen nannte die Beh├Ârde in der Mitteilung nicht, gab auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aber den Namen Farkhad Akhmedov an.