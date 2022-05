ELF-Chef Esume: "Beste Liga auf dieser Seite des Planeten"

Mit dem Spiel der Istanbul Rams bei den Cologne Centurions startet die European League of Football (ELF) am 4. Juni in ihre zweite Saison. Aber schon vor dem Kickoff hatte Liga-Chef Patrick Esume eine ├ťberraschung parat. Bei einer Pressekonferenz am Freitag in Hamburg k├╝ndigte der 48-J├Ąhrige an, dass 2023 die Milano Seamen aus Mailand, die Fehervar Enthroners aus dem ungarischen Szekesfehervar und ein Team aus Z├╝rich in der Schweiz in die ELF kommen werden. "Das ist die beste Football-Liga auf dieser Seite des Planeten", sagte Esume.