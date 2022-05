Wie auch schon am Samstag fallen auch am Sonntag die ICE-Züge Kiel/Lübeck - Hamburg - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Süddeutschland zwischen Norddeutschland und Hannover Hauptbahnhof aus. Die ICE-Züge Hamburg - Berlin - Erfurt - München und EC-Züge Hamburg - Berlin - Dresden - Prag enden beziehungsweise beginnen in Berlin.

Zudem starten und enden die Zugverbindungen von Hamburg in den Süden Deutschlands an diesem Sonntag in Hamburg-Harburg – statt wie gewohnt in Hamburg-Altona. Dafür beginnen und enden die Verbindungen auf der Strecke zwischen Hamburg und Dänemark an diesem Sonntag in Altona.