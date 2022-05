19-Jähriger ausgeraubt und mit Messer angegriffen

Drei unbekannte M√§nner sollen einen 19-J√§hrigen in Hamburg √ľberfallen und mit einem Messer verletzt haben. Der Polizei zufolge war der junge Mann am Freitagabend am Stadtparksee unterwegs, als die M√§nner ihn zu Boden stie√üen und zur Herausgabe seiner pers√∂nlichen Sachen aufforderten. Dabei hielten sie ihm auch ein Messer vor.