Katharina Fegebank: "An den Grünen kommt keiner mehr vorbei"

Hamburgs Zweite B├╝rgermeisterin Katharina Fegebank sieht die Gr├╝nen nach dem Wahlerfolg in Nordrhein-Westfalen auf der Erfolgsspur. "An den Gr├╝nen kommt keiner mehr vorbei, erst recht nicht bei einer Regierungsbeteiligung in D├╝sseldorf", teilte sie am Sonntagabend mit. "Schon wieder! Historisch bestes Ergebnis f├╝r die Gr├╝nen bei einer Landtagswahl." Nach Schleswig-Holstein h├Ątten die Gr├╝nen nun auch in NRW Erfolg gehabt. "Was f├╝r ein krasser Sieg, Gl├╝ckwunsch Mona Neubauer!", schrieb die Gr├╝nen-Politikerin weiter. Die harte Oppositionsarbeit habe sich ausgezahlt.