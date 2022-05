Passant hilft Raubopfer und wird niedergestochen

Aktualisiert am 16.05.2022 - 19:35 Uhr

Unbekannte haben einen Mann in St. Pauli angegriffen und ausgeraubt. Als ein unbeteiligter Fußgänger eingriff, attackierten die Täter ihn mit einem Messer und verletzten ihn dabei schwer.

Bei dem Versuch, einem jungen Mann in Hamburg-St. Pauli zu helfen, ist ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Gruppe am frühen Sonntagmorgen einen 21-Jährigen überfallen und sein Smartphone gestohlen.