Schonlau lobt Trainer Walter: "Wir sind stolz auf ihn"

Mannschaftskapitän Sebastian Schonlau vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat die Rolle von Trainer Tim Walter im Team gelobt. Walter sei nicht nur stolz auf die Mannschaft, "sondern wir sind auch stolz auf ihn", sagte der HSV-Innenverteidiger am Montag in der Hansestadt über den 46-Jährigen. Und: "Ich bin sicher, er ist noch eine ganze Weile hier - und das ist auch gut so."

Nach dem 3:2 am Sonntag beim FC Hansa Rostock und der erreichten Relegation mit Spielen gegen die Berliner am Donnerstag und am kommenden Montag ging er mit gutem Beispiel voran. Bei ihm sei es bei einem Bier geblieben, versicherte er. Was seine Mitspieler angehe, konnte er keine Auskunft geben. "Dass keiner gestern ausgerastet ist, das versteht sich von alleine", sagte der Innenverteidiger.