Inmitten von bunten Ballons und Blumen haben Promis in Hamburg Abschied von Hans-Harald Böhrs genommen. Und auch die Gäste erschienen nicht im typischen Trauergewand, sondern fröhlich bunt.

Der Hamburger Hans-Herbert Böhrs ist am Dienstagmittag auf dem Friedhof in Diebsteich beigesetzt worden. Der Akt zu Ehren des Gründers der Kostümparty "LiLaBe" fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Dazu kamen zahlreiche Promis in bunten Anzügen und Kleidern, wie ein Reporter vor Ort berichtete.