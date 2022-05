Prozess um tote Frau im Fahrradkeller: Plädoyers erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 20-Jährigen in Hamburg-Neuallermöhe sollen am Mittwoch (13.00 Uhr) die beiden Verteidiger des Angeklagten ihr Plädoyer halten. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft für den 24-Jährigen gefordert. Die Tat in der Nacht zum 20. Januar vergangenen Jahres sei ein vollendeter Mord gewesen. Der Angeklagte habe sich zugleich der Vergewaltigung und eines sexuellen Übergriffs mit Todesfolge schuldig gemacht, erklärte die Staatsanwältin. Der aus Libyen stammende Angeklagte habe der 20-Jährigen eine Methadontablette gegeben. Nach der Einnahme der Droge habe sie sich in den Fahrradkeller in ihrem Haus führen lassen. Dort habe er sie vergewaltigt und dabei mit seiner Jeans erstickt.