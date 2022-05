Hamburger Hafen verabschiedet sich von Wachstumszielen 2022

Wegen der Folgen des Ukraine-Krieges und der Sanktionen gegen Russland für den internationalen Handel verabschiedet sich der Hamburger Hafen von der Hoffnung auf Zuwächse im laufenden Jahr. Zwar sei ein Wachstum "in Teilsegmenten und einzelnen Containerfahrtgebieten" durchaus möglich, aber das Gesamtergebnis werde "deutlich durch den zu erwartenden Rückgang in den von Sanktionen betroffenen Umschlagsegmenten geprägt sein", teilte die Marketingorganisation des drittgrößten europäischen Seehafens (HHM) am Mittwoch mit. "Das Umschlagergebnis 2022 dürfte somit zum Jahresende deutlich unter der vor Beginn des Krieges in der Ukraine erwarteten Menge von 130 Millionen Tonnen und 9,0 Millionen TEU (20-Fuß-Standardcontainer) ausfallen."