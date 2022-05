Triennale der Photographie in Hamburger Museen

Alle drei Jahre steht Hamburg im Zeichen der Fotografie: Bei der 8. Triennale der Photographie präsentieren von Freitag an bis zum 18. September zwölf beteiligte Ausstellungshäuser Fotokunst zu einem gemeinsamen Thema. Diesmal lautet das Thema "Currency" (Währung), künstlerische Leiterin ist die aus Kamerun stammende Kuratorin Koyo Kouoh, seit 2019 Direktorin des Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Mocaa) in Kapstadt.