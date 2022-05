NDR erweitert Angebot in Regionalsprachen

Mit neuen Sendungen auf Dänisch, Friesisch und Niederdeutsch erweitert der Norddeutsche Rundfunk (NDR) sein Programmangebot in diesen Sprachen. Wie der NDR am Mittwoch mitteilte, geht das dänisch-deutsche Onlinemagazin "Grænzenlos" am kommenden Dienstag in Serie. Dies sei ein Kooperationsprojekt des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein mit dem dänischen Sender TV Syd. "Grænzenlos" berichte über die deutsch-dänische Grenzregion und erscheine alle acht Wochen. Die Ausgaben dauerten rund 25 Minuten.