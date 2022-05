Prozess gegen IS-Rückkehrerin: Vorwurf der Misshandlung

Am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg beginnt am Donnerstag (13.00 Uhr) ein Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bremen. Die Bundesanwaltschaft wirft der 34-Jährigen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Die Mutter zweier Kinder soll Mitglied in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gewesen sein, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.