Hamburgs größte Wohnungsgesellschaft: Die Saga wird 100

"Nur mit einem kommunalen Wohnungsunternehmen wie der SAGA ist es in einer attraktiven Metropole wie Hamburg möglich, Menschen mit geringem Einkommen das Wohnen zu gewährleisten", sagte der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner. Seit der Gründung mussten das Wohnungsunternehmen wie auch die Stadt selbst immer wieder Herausforderungen meistern und sich den Erfordernissen der Zeit anpassen. Bundesweit bekannt geworden ist die Saga in den 1980er und 1990er Jahren durch den jahrelangen Häuserkampf an der Hafenstraße im Hamburger Stadtteil St. Pauli.

Gegründet wurde das Unternehmen 1922 auf Initiative des zweiten Bürgermeisters und Stadtkämmerers von Altona, Max Brauer. In den folgenden Jahren wuchs der Saga-Bestand auf 2000 Wohnungen - dann kam die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Der Bau neuer Wohnungen kam zum Erliegen, ein Viertel der Mieter konnten ihre Miete nicht mehr zahlen. Die Saga übernahm die Bestände von zwei in Not geratenen kleineren Genossenschaften, wie das Unternehmen auf seiner Webseite berichtet.