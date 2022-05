Barmer: Nutzung des Kinderkrankengelds verdreifacht

Die Nutzung des Kinderkrankengeldes ist in Hamburg im zweiten Corona-Jahr deutlich gestiegen. Allein die Barmer bewilligte 2021 in der Hansestadt mehr als 24.500 Kinderkrankengeldtage und damit fast drei Mal so viele wie im Vorjahr, wie die Krankenkasse mitteilte. Etwa 41 Prozent der Gesamtzahltage seien in Hamburg auf das pandemiebedingte Kinderkrankengeld entfallen. Dieses hätten Eltern vergangenes Jahr erstmals nutzen können, die ihre Kinder aufgrund coronabedingter Schul- oder Kitaschließungen betreuen mussten.