Drei Missionen fuhr er auf der "Iuventa", dem Kahn der NRO "Jugend hilft". Mal war Beigui Teil der BrĂŒckenbesatzung, mal KapitĂ€n. Gemeinsam mit seinen Crew-Kollegen zog er rund 14.000 FlĂŒchtende aus dem Meer. "Eine Heldentat", sagt Amnesty International und verlieh ihm den Menschenrechtspreis. "Ein Verbrechen", sagt die sizilianische Staatsanwaltschaft – und erhob Anklage.

Am 21. Mai startet der Prozess gegen Beigui und drei weitere leitende Iuventa-Besatzungsmitglieder.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Seenotretter

Die italienischen Behörden beschuldigen die Freiwilligen, mit Schmugglern zusammengearbeitet zu haben: Es habe zwar vereinzelt FĂ€lle gegeben, in denen die Crew Menschen in Seenot gerettet habe – in den meisten FĂ€llen habe sie jedoch die FlĂŒchtenden an Bord der Iuventa genommen, ohne dass diese tatsĂ€chlich in Gefahr gewesen seien.

Die Asylsuchenden "werden von den Schleusern eskortiert und unweit der libyschen KĂŒste der Besatzung der Iuventa ĂŒbergeben", behauptet der zustĂ€ndige Staatsanwalt Ambrogio Cartosio gegenĂŒber der römischen Tageszeitung "La Repubblica". Als Hauptbeweismittel dienen Fotos von einem Einsatz der Iuventa-Crew im Juni 2017. Angeblich sei darauf zu erkennen, wie Teile der Besatzung mit Schlauchbooten leere Barken nach Libyen schleppen, um sie den Schleusern zurĂŒckzubringen.

Ein Schlauchboot der Iuventa neben einem FlĂŒchtlingskahn (Archivbild): Die freiwilligen Helfer nutzen ihren Urlaub, um Menschen auf dem Mittelmeer zu retten. (Quelle: Iuventa)

Angeklagter handelte auf Anweisung der Behörde

Beigui erzÀhlt eine andere Geschichte: Ihm zufolge hat die Iuventa sich auf Weisung der italienischen Seenotrettungs-Leitstelle zum Einsatzort begeben: "Alle NGOs im Mittelmeer arbeiten mit denen zusammen. Meist sind sie es, die uns informieren, wenn Boote in Not sind." So auch am besagten Junitag: "Die haben uns angerufen und gemeint: Da sind Menschen in Seenot. Fahre dahin und rette sie. Die haben mir doch erst gesagt, wo die waren!"

Ihm nun vorzuwerfen, die FlĂŒchtenden seien nicht in Not gewesen, sei schlicht "absurd". "Ich handle auf Anweisung einer italienischen Behörde und werde dafĂŒr von einer anderen italienischen Behörde angeklagt. Das ist unerklĂ€rlich", so Beigui.

Die leeren Holzboote seien im Übrigen keineswegs zurĂŒck nach Libyen, sondern lediglich einige Meter beiseite gezogen worden – sie hĂ€tten die noch laufende Rettungsaktion behindert

Wanzen an Bord

Als italienische SicherheitskrÀfte die Iuventa wenige Wochen nach dem betreffenden Einsatz konfiszieren, ahnt die Besatzung noch nichts von den Ermittlungen. Beigui erinnert sich: "Wir waren völlig verwirrt. Es war noch nie ein NRO-Schiff beschlagnahmt worden." Er erhÀlt Einsicht in die Fallakte und erfÀhrt, dass die italienischen Behörden bereits seit September 2016 hinter ihm und seinen Kollegen her sind.