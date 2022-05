Wetterdienst warnt vor starkem Unwetter mit orkanartigen Böen

Entspannung am Wochenende erwartet

Am Wochenende entspannt sich die Lage wieder, so der DWD-Meteorologe. "Heute und morgen sind die Unwettertage und am Wochenende wird es deutlich ruhiger." Dann werde es auch nochmal kĂŒhler. Schon am Freitag sinken die Temperaturen wieder auf leicht ĂŒber 20 Grad Celsius. "Am Wochenende wird es noch einmal einen Tacken kĂŒhler und die Höchstwerte liegen gebietsweise auch unter 20 Grad Celsius. Die WĂ€rme ist nur ein relativ kurzes Intermezzo."